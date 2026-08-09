Philopéra joue Mahler et Schubert au Palais Garnier Palais Garnier Paris

Informations pratiques

Une soirée évènement : le concert inaugural de Philopéra à Garnier

On a rarement l’occasion d’entendre de la musique symphonique au Palais Garnier, salle pensée pour l’opéra et le ballet. Le 6 septembre 2026, elle y trouve pourtant sa place le temps d’une soirée exceptionnelle : le concert inaugural de Philopéra, initiative indépendante réunissant 116 musiciens, tous issus de l’orchestre de l’Opéra national de Paris.

Habitués à jouer en fosse, ces musiciens passent de l’ombre à la lumière et montent cette fois sur la scène de Garnier. Leur jeu, façonné par des années au contact du chant lyrique et de la danse, y trouve un relief nouveau : une écoute fine, une souplesse et une couleur sonore uniques dans le paysage symphonique parisien.

À l’invitation des musiciens, Daniel Harding dirige ce premier concert, avec un programme qui fait dialoguer deux symphonistes eux-mêmes habités par le lyrique et le théâtre : Schubert, mélodiste avant tout, et Mahler, immense chef d’opéra et compositeur.

Dernière précision qui donne à cette soirée un relief particulier : Garnier fermera ses portes en juillet 2027 pour cinq ans de travaux. C’est le même ou jamais d’assister à un grand moment symphonique dans ce lieu mythique.

Mahler et Schubert

La Symphonie n°3 de Schubert, écrite à dix-huit ans, déborde de mélodies et d’une énergie presque théâtrale, déjà tournée vers l’opéra qu’il ne composera jamais tout à fait. La Symphonie n°1 de Mahler, elle, est écrite par un homme qui dirige déjà des opéras au quotidien : on y entend des marches, des chants populaires, des scènes presque théâtrales. Les premières mesures du premier mouvement, un éveil de la nature suspendu sur une note tenue, sont un début rêvé pour cette soirée inaugurale.

Programme

Franz Schubert : Symphonie n°3



Gustav Mahler : Symphonie n°1 « Titan »

Philopéra

Direction : Daniel Harding

Durée du concert : 1 h 50 environ

Philopéra est une association indépendante composée de musiciens de l’orchestre de l’Opéra national de Paris, imaginée et créée à la seule initiative de ses adhérents.

116 musiciens issus de l’Opéra national de Paris quittent la fosse pour la scène et donnent le concert inaugural de Philopéra, sous la direction de Daniel Harding.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 20h00 à 21h50

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T00:50:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T20:00:00+02:00_2026-09-06T21:50:00+02:00

Palais Garnier Place de l’Opéra 75009 Paris

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