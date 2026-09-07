Photo de classe, Ecole Blanpain, Sedan

Informations pratiques

Photo de classe Samedi 19 septembre, 11h00 Ecole Blanpain Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Passez derrière l’objectif lors d’un atelier consacré à la photographie d’architecture. Accompagnés d’un photographe et d’un architecte, apprenez à photographier l’école Blanpain sous toutes ses coutures.

Comment mettre en valeur un détail architectural, les matériaux ou encore la lumière ? Cet atelier vous permettra de découvrir les techniques de la photographie d’architecture et de porter un nouveau regard sur cet édifice remarquable.

Ecole Blanpain 10 rue Blanpain, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 24 27 84 85 »}]

Passez derrière l’objectif lors de cet atelier consacré à la photographie d’architecture. Accompagnés d’un photographe et d’un architecte, apprenez à photographier l’école Blanpain sous toutes ses ?…