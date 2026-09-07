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AGENDA · Sedan

Photo de classe, Ecole Blanpain, Sedan

samedi 19 septembre 2026 · Ecole Blanpain · Sedan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole Blanpain
Adresse
10 rue Blanpain, 08200 Sedan
Ville
08200 Sedan
Département
Ardennes

Photo de classe Samedi 19 septembre, 11h00 Ecole Blanpain Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Passez derrière l’objectif lors d’un atelier consacré à la photographie d’architecture. Accompagnés d’un photographe et d’un architecte, apprenez à photographier l’école Blanpain sous toutes ses coutures.
Comment mettre en valeur un détail architectural, les matériaux ou encore la lumière ? Cet atelier vous permettra de découvrir les techniques de la photographie d’architecture et de porter un nouveau regard sur cet édifice remarquable.

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Passez derrière l’objectif lors de cet atelier consacré à la photographie d’architecture. Accompagnés d’un photographe et d’un architecte, apprenez à photographier l’école Blanpain sous toutes ses ?…

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