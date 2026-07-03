Photographie et émerveillement — Colloque international, Université Paris 8 / Département Photographie, Saint-Denis
vendredi 28 mai 2027 · Université Paris 8 / Département Photographie · Saint-Denis
Informations pratiques
Photographie et émerveillement — Colloque international 28 et 29 mai 2027 Université Paris 8 / Département Photographie Seine-Saint-Denis
Limité à 100 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-28T09:00:00+02:00 – 2027-05-28T18:00:00+02:00
Fin : 2027-05-29T09:00:00+02:00 – 2027-05-29T18:00:00+02:00
« Photographie et émerveillement », projet explorant les ressorts sensibles, esthétiques et critiques de l’expérience photographique. Depuis Nièpce, écrire avec la lumière est une nouvelle magie de la lumière, mais quels appareils, inventions, procédés chimiques, détournements, jeux, glitchs, clinamens, contraintes heureuses, ou mises en scène ont pu provoquer un émerveillement rappelant les origines mêmes de la photographie ? Le colloque rassemblera des communications sur les inventions et pratiques non issues de l’IA générative, tels que les séances de projection, les appareils photo, les technologies obsolètes, le photobook, ou toute créativité qui stimule l’émerveillement, qui permet d’écrire avec la lumière, de séduire par la narration, par le sublime, et, au final, d’interroger notre relation avec le soleil, le monde naturel, et la société. Paul Edwards
Université Paris 8 / Département Photographie 2 rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France
« Photographie et émerveillement », projet explorant les ressorts sensibles, esthétiques et critiques de l’expérience photographique. Depuis Nièpce, écrire avec la lumière est une nouvelle magie de…
© Paul Edwards
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