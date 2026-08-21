Photographie et intelligence artificielle : la nouvelle révolution, Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Photographie et intelligence artificielle : la nouvelle révolution Dimanche 20 septembre, 15h00 Centre Teilhard de Chardin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’arrivée de l’IA transforme profondément notre rapport aux images. Comme l’invention de la photographie au 19e siècle, cette nouvelle technologie suscite fascination, interrogation et débats. Comment distinguer une photo réelle d’une image générée par une IA ? Quels sont les enjeux éthiques et culturels de ces nouveaux outils ? cet atelier permettra de mieux comprendre cette révolution en cours et de réfléchir à notre responsabilité face aux images de demain.

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis-Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Atelier « Photographie et intelligence artificielle : la nouvelle révolution »