Photographie végétale, École Du Breuil, Paris

Informations pratiques

Photographie végétale Samedi 19 septembre, 10h00 École Du Breuil Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Photographie végétale

Photographier un paysage, un jardin, une plante est aujourd’hui naturel. Mais pourquoi ?

La Bibliothèque spécialisée et patrimoniale Du Breuil vous invite à découvrir ses collections à travers l’utilisation de la photographie par les botanistes, les paysagistes, les jardiniers et les amateurs.

Et si c’était l’occasion de regarder autrement la diversité végétale du Domaine de l’Ecole Du Breuil ?

Exposition de 10h à 17h

Présentation des collections patrimoniales à 10h, 14h et 15h30

École Du Breuil Route de la ferme, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France 01 53 66 14 00 https://www.ecoledubreuil.fr/ Située dans le Bois de Vincennes, l’École du Breuil s’étend sur 10 hectares, dont 5 accessibles au public, offrant un cadre idéal pour apprendre et explorer la nature. L’École du Breuil forme jeunes et adultes aux métiers du jardin, du paysagisme et de l’agriculture urbaine. Visitez gratuitement, tous les jours de l’année, les jardins thématiques (roseraie, vivaces, jardin paysager) et découvrez les collections végétales. Le potager entre les murs et les serres de collections sont accessibles les mercredis après-midi. Entrée libre et gratuite

RER A : station Joinville-Le-Pont

En métro et bus : ligne 1 Château de Vincennes puis bus 112 arrêt Carrefour de Beauté

En bus 77 et 201 : arrêt Ecole Du Breuil

En vélib jusqu’à la station 12128 : Route de la Pyramide – Ecole du Breuil

Exposition photo avec médiation

©Ecole Du Breuil