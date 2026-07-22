Photographier la captivité : histoire et mémoire(s) des camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 8 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
On le sait peu, mais la cité de la Muette à Drancy fut également un camp de prisonniers de guerre sous le nom de Frontstalag 111. À partir de cet exemple et de quelques autres camps, nos invités s’appuieront sur des archives, des photographies et des témoignages pour explorer le quotidien des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale : conditions de détention, pratiques culturelles et artistiques, expériences de captivité et construction des mémoires. Une plongée dans une histoire encore largement méconnue, éclairée par la richesse des sources visuelles.
En présence de MargauxBlondel, chargée de projets à l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, LiorLalieu, responsable du service photothèque au Mémorial de la Shoah, et d’Alexandre Millet, historien.
En partenariat avec l’ONaCVG et l’ECPAD.
À l’occasion du Bicentenaire de la photographie
Le dimanche 08 novembre 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-08T17:00:00+01:00
fin : 2026-11-08T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-08T16:00:00+02:00_2026-11-08T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-quartier-du-marais +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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