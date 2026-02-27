Conférence : Photographier la « Reconquête de Paris » : une politique patrimoniale héritée et réinventée (1954-1975)

Au milieu des années 1950, Pierre Sudreau ouvre la « Reconquête de Paris », une politique volontariste visant à reconstruire une ville certes épargnée par les bombardements, mais accusée depuis l’entre-deux-guerres de souffrir d’un retard urbain et architectural. Les grands travaux suscitent une nouvelle prise de conscience patrimoniale qui est souvent sous-estimée. Ainsi, le concours « C’était Paris en 1970 » peut aussi être lu comme une politique patrimoniale participative, qui complète fort heureusement des collections publiques pléthoriques, mais parfois lacunaires et méconnues du public. La Commission du Vieux Paris s’étant

vue confier en 1898 « la conservation des aspects des parties de la ville

appelées à disparaître », elle n’a pas manqué à son devoir pendant les

Trente Glorieuses. Voici deux collections qui, bien que très différentes,

témoignent toutes deux, aujourd’hui comme hier, de l’immense intérêt que

revêtent les mutations et les photographies urbaines.

Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Pauline Rossi, responsable des archives de la Commission du Vieux Paris.

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



