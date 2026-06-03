Tout savoir sur les cosmétiques et le parfum Bibliothèque publique d’information Paris
Tout savoir sur les cosmétiques et le parfum Bibliothèque publique d’information Paris mercredi 10 juin 2026.
Derrière chaque crème, chaque sérum ou chaque fragrance se cache un subtil équilibre chimique, où les ingrédients interagissent pour créer textures, effets et émotions. Cette rencontre vous invite à découvrir l’univers de la chimie appliquée aux cosmétiques et au parfum.
Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.
Animation par Régis Goumont, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la chimie appliquée aux cosmétiques et au parfum.
Le mercredi 10 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00
Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2 de la BpiParis
https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-les-cosmetiques-et-le-parfum/ contact.communication@bpi.fr
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