Tout savoir sur les cosmétiques et le parfum Bibliothèque publique d’information Paris

Derrière chaque crème, chaque sérum ou chaque fragrance se cache un subtil équilibre chimique, où les ingrédients interagissent pour créer textures, effets et émotions. Cette rencontre vous invite à découvrir l’univers de la chimie appliquée aux cosmétiques et au parfum.

Venez en apprendre davantage sur le sujet et poser toutes vos questions.

Animation par Régis Goumont, professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de la chimie appliquée aux cosmétiques et au parfum.

Le mercredi 10 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T19:00:00+02:00_2026-06-10T20:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2 de la BpiParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-les-cosmetiques-et-le-parfum/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque publique d’information et trouvez le meilleur itinéraire

