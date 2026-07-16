Photographies spirites avec la photographe Estelle Chaigne, Centre d’Art Labanque, Béthune

Informations pratiques

Photographies spirites avec la photographe Estelle Chaigne 10 et 11 octobre Centre d’Art Labanque Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Estelle Chaigne invite petit.es et grand.es à vivre une expérience photographique aussi étrange que fascinante. Inspirée de la photographie spirite, l’artiste propose des séances de prises de vue argentiques où apparaissent fantômes, auras ou mystérieuses présences… Le temps d’une pose, les yeux fermés, laissez-vous porter par l’atmosphère et repartez avec votre propre photo, souvenir unique entre art et mystère

> 6 €, 20 min, sur réservation

>Réservation via Messenger, par mail reservation.labanque@bethunebruay.fr ou par téléphone : 03.21.63.04.70

Centre d’Art Labanque 62400 Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 63 04 70 http://www.lab-labanque.fr/ https://www.instagram.com/labanque.bethune/;https://www.facebook.com/labanquebethune/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 63 04 70 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.labanque@bethunebruay.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.labanque@bethunebruay.fr »}] Depuis 2007, le centre d’art Labanque est installé dans l’ancienne Banque de France de Béthune, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés. En effet, que ce soit la salle des coffres, l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmannien, tout concourt à attiser l’imagination

des artistes. Ils et elles peuvent laisser libre cours à leurs désirs de produire des oeuvres qui utilisent les différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation.

Chaque exposition obéit donc à un principe de production inédite. Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine : peinture, vidéo, sculpture, installation, photographie, etc. Labanque

44 place Georges Clemenceau

62400 Béthune

Labanque se situe en centre-ville de Béthune, dans les locaux de l’ancienne Banque de France.

La gare TGV se trouve à 800 m.

Labanque est accessible via le réseau de bus Tadao (www.tadao.fr), ainsi qu’avec le réseau TER des Hauts-de-France.

Stationnement payant souterrain place Clemenceau et Grand’Place.

Stationnement gratuit Place Foch et Place du Général de Gaulle à Béthune.

Estelle Chaigne invite petit.es et grand.es à vivre une expérience photographique aussi étrange que fascinante. Inspirée de la photographie spirite, l’artiste propose des séances de prises de vue où …

©Estelle Chaigne