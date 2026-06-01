Photothèques (post)coloniales en héritage, mondes africains. Un état des lieux, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau
Photothèques (post)coloniales en héritage, mondes africains. Un état des lieux, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Photothèques (post)coloniales en héritage, mondes africains. Un état des lieux Vendredi 5 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Cette table-ronde propose de revenir sur les enjeux documentaires, méthodologiques, scientifiques et éthiques d’une mise en commun de collections photographiques consacrées aux mondes africains (post)coloniaux et conservées aujourd’hui en partage dans nos institutions : photothèques de l’Office du Protectorat de la République française au Maroc (1913-1956), du Musée de l’Homme (1938-) et du Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie (1960-2003), de la Documentation française (1961-1990) et du Ministère de la Coopération (1961-1970s).
Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Afrique-Photo/Naud, [Maisons-Laffitte, bibliothèque du Studio-École de Radio de l’Office de Coopération Radiophonique (OCORA)], v. 1955-1965, épreuve gélatino-argentique 13*18 cm, ©droits réservés
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