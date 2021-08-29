Physique spatiale, science ou fiction ?, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Physique spatiale, science ou fiction ? 29 août 2021 – 15 mars 2026 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-08-29T11:00:00+02:00 – 2021-08-29T11:45:00+02:00

Fin : 2026-03-15T17:00:00+01:00 – 2026-03-15T17:45:00+01:00

[En lien avec l’expo Mission spatiale] Venez explorer et soyez ébahi.e.s par des expériences révélant la complexité de cet environnement insolite.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La vie dans l’espace remet en cause tous nos gestes de la vie quotidienne : entendre, rester debout, respirer… On a du mal à l’imaginer et souvent la science-fiction se trompe sur ce point. science fiction physique