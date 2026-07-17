Pi Ja Ma, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Pi Ja Ma Vendredi 30 avril 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T22:00:00+02:00

Autrice, chanteuse, illustratrice et céramiste, Pi Ja Ma – alias Pauline de Tarragon – cultive un univers singulier où la pop se nourrit de poésie, d’humour et d’une douce fantaisie.

Avec Magnetofille, son nouvel album, elle poursuit un chemin artistique profondément personnel. Ses chansons racontent les émotions du quotidien, les doutes, les élans du cœur et les petits désordres de la vie avec une sincérité désarmante. Portées par des mélodies lumineuses et une écriture sensible, elles composent un monde à la fois intime, libre et délicatement décalé.

Entourée de ses musiciennes, Pi Ja Ma déploie sur scène une énergie chaleureuse et généreuse. Entre pop indépendante, sonorités électroniques et influences folk, le concert invite à entrer dans un univers artisanal et foisonnant où musique, images et imagination dialoguent avec naturel.

Une artiste attachante, à découvrir ou redécouvrir, pour l’un de ces concerts dont on ressort avec l’impression d’avoir fait une belle rencontre.

Un coup de cœur pop, sensible et lumineux.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Pi Ja Ma présente Magnetofille, album pop poétique et sincère sur les émotions du quotidien. Concert chaleureux mêlant pop indé, électro et folk, dans un univers artisanal et foisonnant.

Lola Dubas