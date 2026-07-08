Pi Ja Ma conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Autrice, chanteuse,

illustratrice et céramiste, Pi Ja Ma – alias Pauline de Tarragon – cultive un

univers singulier où la pop se nourrit de poésie, d’humour et d’une douce

fantaisie.

Avec Magnetofille, son

nouvel album, elle poursuit un chemin artistique profondément personnel. Ses

chansons racontent les émotions du quotidien, les doutes, les élans du cœur et

les petits désordres de la vie avec une sincérité désarmante. Portées par des

mélodies lumineuses et une écriture sensible, elles composent un monde à la

fois intime, libre et délicatement décalé.

Entourée de ses

musiciennes, Pi Ja Ma déploie sur scène une énergie chaleureuse et généreuse.

Entre pop indépendante, sonorités électroniques et influences folk, le concert

invite à entrer dans un univers artisanal et foisonnant où musique, images et

imagination dialoguent avec naturel.

Une artiste attachante, à

découvrir ou redécouvrir, pour l’un de ces concerts dont on ressort avec

l’impression d’avoir fait une belle rencontre.

Un coup de cœur pop,

sensible et lumineux.

Pi Ja Ma (Pauline de Tarragon) présente Magnetofille, album pop poétique et sincère sur les émotions du quotidien. Concert chaleureux mêlant pop indé, électro et folk, dans un univers artisanal et foisonnant.

Le vendredi 30 avril 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-30T23:30:00+02:00

fin : 2027-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-30T20:30:00+02:00_2027-04-30T22:00:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5659&lng=1



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