Pi Ja Ma conservatoire Léo Delibes Clichy
vendredi 30 avril 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Autrice, chanteuse,
illustratrice et céramiste, Pi Ja Ma – alias Pauline de Tarragon – cultive un
univers singulier où la pop se nourrit de poésie, d’humour et d’une douce
fantaisie.
Avec Magnetofille, son
nouvel album, elle poursuit un chemin artistique profondément personnel. Ses
chansons racontent les émotions du quotidien, les doutes, les élans du cœur et
les petits désordres de la vie avec une sincérité désarmante. Portées par des
mélodies lumineuses et une écriture sensible, elles composent un monde à la
fois intime, libre et délicatement décalé.
Entourée de ses
musiciennes, Pi Ja Ma déploie sur scène une énergie chaleureuse et généreuse.
Entre pop indépendante, sonorités électroniques et influences folk, le concert
invite à entrer dans un univers artisanal et foisonnant où musique, images et
imagination dialoguent avec naturel.
Une artiste attachante, à
découvrir ou redécouvrir, pour l’un de ces concerts dont on ressort avec
l’impression d’avoir fait une belle rencontre.
Un coup de cœur pop,
sensible et lumineux.
Pi Ja Ma (Pauline de Tarragon) présente Magnetofille, album pop poétique et sincère sur les émotions du quotidien. Concert chaleureux mêlant pop indé, électro et folk, dans un univers artisanal et foisonnant.
Le vendredi 30 avril 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-30T23:30:00+02:00
fin : 2027-05-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-30T20:30:00+02:00_2027-04-30T22:00:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5659&lng=1
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