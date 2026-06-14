Piano Créations originales Église Notre-Dame d’Espérance Paris

Ces jeunes artistes inventent des contrastes saisissants, des rythmes incandescents, des moments de suspension poétique. Entre héritage et invention, ces compositions inédites nous entraînent dans un voyage musical, en écho à quelques oeuvres connues du répertoire. Nicodème Flichy au piano, Raphael Bosc à la basse et Armel Pic à la batterie.

Venez découvrir des oeuvres originales où le piano dialogue avec la basse et la batterie.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Entrée dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00

Église Notre-Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette 75011 Paris



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