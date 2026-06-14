Piano Créations originales Église Notre-Dame d’Espérance Paris
Piano Créations originales Église Notre-Dame d’Espérance Paris dimanche 21 juin 2026.
Ces jeunes artistes inventent des contrastes saisissants, des rythmes incandescents, des moments de suspension poétique. Entre héritage et invention, ces compositions inédites nous entraînent dans un voyage musical, en écho à quelques oeuvres connues du répertoire. Nicodème Flichy au piano, Raphael Bosc à la basse et Armel Pic à la batterie.
Venez découvrir des oeuvres originales où le piano dialogue avec la basse et la batterie.
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit
Entrée dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00
Église Notre-Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette 75011 Paris
Afficher la carte du lieu Église Notre-Dame d’Espérance et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026