Piano Drag : Hot GHOUL Summer Cirque Electrique Paris

Quand les drags se mettent à la musique, de la pop au lyrique, tout devient politique ! Alice Psycho et Claude De Pussy vous donnent rendez-vous pour un cabaret drag, queer, musical, décapant et engagé façon piano bar. Un show où l’on rit, on pleure, on frissonne, on apprend, on échange, on s’engage… et on chante !

Pour la troisième édition, Alice Psycho et Claude de Pussy reviennent en tenue estivale (c’est-à-dire, avec beaucoup moins de vêtements) comme il se doit pour la Hot Ghoul Summer.

Au programme, un téléphone qui n’arrête pas de sonner, le chant désespéré d’une petite sirène qui vit dans le luxe, et un message très important concernant la consommation de moules crues.

Quel est le point commun entre Beyoncé, Bizet et la CGT ? Iels se retrouvent tous.tes au Piano Drag !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 21h00 à 22h30

payant

12 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:30:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/alice-psycho



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