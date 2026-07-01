PIC DU MIDI – Soirée Galactique au Tourmalet, La Mongie, puis Col du Tourmalet, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

PIC DU MIDI – Soirée Galactique au Tourmalet Mardi 18 août, 21h00 La Mongie, puis Col du Tourmalet Hautes-Pyrénées

Adulte : 90 € / – de 18 ans : 70 €. Inscription en ligne indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-18T21:00:00+02:00 – 2026-08-18T23:59:00+02:00

Soirée Galactique : En collaboration avec l’association Instant Science, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie.

Du coucher du Soleil à la naissance des étoiles…

Après une journée de visite au Pic du Midi, rejoignez en voiture le Col du Tourmalet pour une Soirée galactique à 2115m ! A 8 km de la Mongie.

En collaboration avec l’association Instant Science, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie vous propose un tout nouveau programme pour communier avec le Soleil couchant et les étoiles lors de soirées exceptionnelles au Col du Tourmalet !

Au programme :

Un billet de Visite du Pic du Midi en journée, au départ de la Mongie (en téléphérique)

18h00 : dernière descente en téléphérique – retour La Mongie à 1800m

Dîner libre à La Mongie.

21H00 : rdv à la Maison du Tourmalet (parking gratuit au sommet du Col du Tourmalet 2115 m) + animations astronomiques avec Instant Science à la Maison du Tourmalet située à 2115m à l’entrée de la réserve de Ciel étoilé du Pic du Midi.

Minuit : fin du programme de la soirée

Quelques dates seulement seront disponibles les mardis, mercredis et jeudi durant les mois de juillet et août 2026.

Merci de bien vouloir noter qu’un minimum de 20 participants est nécessaire pour maintenir chaque date – Animations uniquement en français.

Si le Pic du Midi est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, le Col du Tourmalet (zone pastorale) est moins aménagé.

Votre programme

L’ascension au Pic du Midi

Vous pourrez accéder au site dès le matin, à l’horaire choisi lors de votre réservation. Si vous souhaitez profiter du sommet sur le temps du déjeuner, nous vous conseillons de réserver une table au restaurant Le 2877 ; le bistrot du sommet reste quant à lui accessible sans réservation.

Pour profiter pleinement de l’ambiance de fin de journée, nous recommandons toutefois une montée dans l’après-midi (vers 16h) : la lumière évolue, les reliefs se dessinent et les paysages se transforment peu à peu à l’approche du coucher du soleil.

Au sommet à 2877m !

Au sommet, vous découvrez librement le site du Pic du Midi.

Les terrasses panoramiques vous offrent une vue exceptionnelle sur les Pyrénées et les espaces d’exposition et installations scientifiques vous plongent dans les grands thèmes de recherche du site : soleil, étoiles, atmosphère, météorites, rayons cosmiques.

Ne manquez pas le Ponton dans le Ciel pour une expérience vertigineuse ! Vous redescendez ensuite en téléphérique vers La Mongie (dernière descente à 18h).

La Maison du Tourmalet

Après un temps libre, rendez-vous à 21h au sommet du Col du Tourmalet, l’un des lieux les plus emblématiques des Pyrénées.

À 2 115 m d’altitude, accompagné par les animateurs de notre partenaire Instant Science, profitez d’une découverte du ciel, d’une initiation à l’observation astronomique et d’un voyage spatial immersif au cœur de la Maison du Tourmalet.

Vous assisterez ensuite à un moment privilégié : le coucher du soleil sur les sommets environnants. Peu à peu, la lumière décline et laisse place aux premières étoiles, offrant des conditions idéales pour débuter l’observation du ciel nocturne.

Observations au Col du Tourmalet

À la nuit tombée, place à l’exploration du ciel. Encadré par des animateurs scientifiques, vous participez à des animations et observations astronomiques à l’œil nu et à l’aide de télescopes. Constellations, planètes, amas d’étoiles ou galaxies se dévoilent à vous, au cœur de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi.

La soirée se prolonge jusqu’aux alentours de minuit pour repartir avec des étoiles plein les yeux et des rêves à la mesure de cet univers qui fut le vôtre pour un soir.

La Mongie, puis Col du Tourmalet la mongie Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://skipass-picdumidi.n-py.com/fr/forfait-ski/soiree-galactique-soirees-galactiques-internet/ »}] https://picdumidi.com/fr/billetterie/soirees-galactiques

Après une journée de visite au Pic du Midi, rejoignez le Col du Tourmalet pour une soirée à 2115m ! En collaboration avec Instant Science, spécialiste des animations sur le thème de l’astronomie. RICE Pic du Midi