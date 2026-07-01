PICHE + 1ère partie, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

PICHE + 1ère partie Vendredi 12 mars 2027, 20h00 Le Plan Essonne

Tarif plein : 27€

Tarif réduit : 24€

Tarif adhérent : 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T23:00:00+01:00

À 29 ans, Piche s’impose comme l’une des figures les plus singulières de la scène musicale française. Derrière ce nom devenu emblématique, Mike — son prénom civil — revendique une identité hybride qui défie les étiquettes : « un chanteur qui fait du drag, et non une drag qui fait du chant ». Une nuance qui résume son ambition artistique autant que son rapport libre aux genres. Sa musique, elle la compose avec son frère, utilisant ensemble leurs héritages et leurs différences pour créer un son tant inclusif qu’incisif.

Originaire du sud de la France, d’ascendance algérienne et gitane, Piche s’est construit une trajectoire à la croisée des disciplines. Danseur, chorégraphe, performer, chanteur et rappeur, il aborde chaque médium comme une pièce d’un même puzzle, cherchant à donner à son art une dimension totale. Sa démarche, instinctive et frontale, l’amène à bousculer les codes, sur scène comme dans l’espace public. Il est ainsi devenu la première drag queen à entrer au top album avec son EP « Festin », à se produire au Printemps de Bourges et à représenter le drag français lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Révélé au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche se distingue par son sens du spectacle et la puissance de son univers. En 2023, son premier titre « Confess » déclenche un véritable engouement : le titre franchit en un temps record le million de streams et s’invite dans plusieurs classements des plateformes. En 2025, finaliste de la première édition All Stars, il confirme sa place d’artiste complet en fusionnant camp, pop culture, rap et engagement social. 2025 est une année charnière pour Piche. Du documentaire « L’Absent, dans le coeur de Piche » diffusé sur France Télévisions qui retrace son processus créatif et son chemin familial à une Cigale sold-out, elle confirme son statut de superstar. Son titre « Carré » cumule plus de 2 millions de streams et 600.000 vues en 4 mois – un record pour un.e artiste drag français.e. La suite ? Elle annonce son tout premier album à paraître cette année !

Qu’elle soit en drag ou non, Piche joue avec les codes du masculin et du féminin pour mieux en révéler l’absurdité, souvent avec humour, toujours avec audace. Refusant toute barrière, elle incarne une génération qui revendique l’inclusivité comme horizon et l’expression de soi comme acte politique.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/761429-piche »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Révélé au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche se distingue par son sens du spectacle et la puissance de son univers. Piche Concert

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