Piche La Vapeur Dijon
Piche La Vapeur Dijon samedi 21 novembre 2026.
Dijon
Piche
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 23:59:00
Date(s) :
2026-11-21
Piche FR
Révélée au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche s’impose comme l’une des figures les plus singulières de la scène musicale française. Danseuse, chorégraphe, performeuse, chanteuse et rappeuse, Piche refuse toute barrière et revendique l’expression de soi comme un acte politique. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Piche
L’événement Piche Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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