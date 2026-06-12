Piche La Vapeur Dijon

Dijon

Piche

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 23:59:00

Date(s) :

2026-11-21

Piche FR

Révélée au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche s’impose comme l’une des figures les plus singulières de la scène musicale française. Danseuse, chorégraphe, performeuse, chanteuse et rappeuse, Piche refuse toute barrière et revendique l’expression de soi comme un acte politique. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Piche

L’événement Piche Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)