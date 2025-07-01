Piche, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Piche Samedi 21 novembre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

https://www.lavapeur.com/programme/piche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:59:00+01:00

Piche / FR

Révélée au grand public par ses participations à Drag Race France, Piche s’impose comme l’une des figures les plus singulières de la scène musicale française. Danseuse, chorégraphe, performeuse, chanteuse et rappeuse, Piche refuse toute barrière et revendique l’expression de soi comme un acte politique.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/piche »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, rap, danse, drag La Vapeur Dijon

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