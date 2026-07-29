PICHE ELMEDIATOR Perpignan
samedi 12 décembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
PICHE
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 27 – 27 – 27
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Un show spectaculaire et engagé où rap, pop et culture drag fusionnent dans un univers libre, puissant et résolument hors cadre.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
A spectacular and thought-provoking show where rap, pop, and drag culture merge into a free-spirited, powerful, and decidedly unconventional world.
L’événement PICHE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-23 par PERPIGNAN TOURISME
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