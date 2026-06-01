Pièce chorégraphique de Fouad Boussouf – Näss (Les Gens), Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau
Pièce chorégraphique de Fouad Boussouf – Näss (Les Gens), Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Pièce chorégraphique de Fouad Boussouf – Näss (Les Gens) Vendredi 5 juin, 18h30 Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Le rythme, incessant et obsédant insuffle l’énergie aux corps et fait surgir une transe communicative. À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss confronte la dimension populaire et urbaine de la danse hip hop à l’aspect profondément rituel et sacré du Maroc. Inspirée de l’héritage du groupe Näss el Ghiwane dans le Maroc des années 1970, cette pièce fait aussi écho au mouvement hip-hop des origines.
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie
Pièce chorégraphique offerte par le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger.
Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Näss de Fouad Boussouf © Nadège Le Lezec
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