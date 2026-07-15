Pièce de théâtre DANIEL MORIN- Certifié Morin Théâtre de Lunéville Lunéville
vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre de Lunéville · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Pièce de théâtre DANIEL MORIN- Certifié Morin
Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies. Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction. En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin À partir de 14 ans, de 5 à 27 euros.Tout public
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Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr
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English :
Whether on the 5-7 show or the 11 a.m./12:30 p.m. show, Daniel Morin has spared nothing and no one on France Inter for two decades. Is he a completely “manufactured” hero? As he approaches his 60th birthday, Daniel Morin takes stock of his life. How does one adapt to this new society? Between ecology, relaxation techniques, and deconstruction. In 2026, to celebrate his 20 years of loyalty to radio, Daniel Morin makes a sensational debut on stage in this first one-man showE8ne “Certified Morin,” for ages 14 and up, from 5 to 27 euros.
L’événement Pièce de théâtre DANIEL MORIN- Certifié Morin Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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