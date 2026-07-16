Pièce de théâtre « Héritage », Douves Château de Beynes, Beynes
dimanche 20 septembre 2026 · Douves Château de Beynes · Beynes
Informations pratiques
Pièce de théâtre « Héritage » Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Douves Château de Beynes Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La troupe de théâtre « Collectif Gueule de Bois » vous propose une nouvelle pièce intitulée « Héritage » qui vous fera découvrir divers personnages historiques, contemporains et fictifs autour de l’histoire du Château de Beynes. Cette animation s’inscrit dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine ». Le Collectif a animé des ateliers théâtre auprès des jeunes de la commune et restitue le travail lors des JEP avec des comédiens professionnels, d’autres amateurs ainsi que les adolescents des ateliers.
Douves Château de Beynes Avenue de la Gare 78650 Beynes Beynes 78650 Yvelines Île-de-France Douves du Château médiéval Parking du Château – Avenue de la Gare – 78650 BEYNES
Spectacle « Héritage »
©Ville de Beynes
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