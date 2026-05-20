Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre

37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Joss vient de réaliser qu’il ne sera jamais sportif de haut niveau. En effet, à 24 ans, il n’a remporté aucun Ballon d’or, ni Roland-Garros, il n’a même jamais porté le maillot jaune ! Alors… de sa propre initiative (et fortement poussé par ses parents…), il se décide finalement à entrer dans la vie active pour vivre ses expériences d’ adulte . Mais pour cela, il va falloir sortir de sa chambre ! Plus à l’aise en jeux de mots que balle au pied, maniant mieux l’absurde que la raquette, plus redoutable en punchlines saignantes que sur une étape de montagne, Joss déballe de son coffre à jouets des styles d’humour variés et percutants. Alors non, il ne sera pas acclamé au Vélodrome, ni Porte d’Auteuil ni dans les virages de l’Alpe d’Huez… Mais au Théâtre de Lunéville, pourquoi pas ?Tout public

10 .

37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

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English :

%AB Joss has just realized that he’ll never be a top-level athlete. After all, at 24, he hasn’t won a Ballon d’Or or Roland Garros—he hasn’t even worn the yellow jersey! So… on his own initiative (and strongly encouraged by his parents?), he finally decides to enter the workforce to experience “adult” life. But to do that, he’ll have to get out of his room! More at ease with puns than with a soccer ball at his feet, better at handling the absurd than a tennis racket, and more formidable with biting %AB punchlines %BB than on a %E9tape de montagne, Joss pulls a variety of hard-hitting humor styles out of his toy chest. So no, he won’t be cheered on at the Vélodrome, nor at Porte d’Auteuil, nor on the bends of Alpe d’Huez… But at the Théâtre de Lunéville, why not? %BB

L’événement Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS