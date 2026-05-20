Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre Lunéville
vendredi 25 septembre 2026 · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre
37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Joss vient de réaliser qu’il ne sera jamais sportif de haut niveau. En effet, à 24 ans, il n’a remporté aucun Ballon d’or, ni Roland-Garros, il n’a même jamais porté le maillot jaune ! Alors… de sa propre initiative (et fortement poussé par ses parents…), il se décide finalement à entrer dans la vie active pour vivre ses expériences d’ adulte . Mais pour cela, il va falloir sortir de sa chambre ! Plus à l’aise en jeux de mots que balle au pied, maniant mieux l’absurde que la raquette, plus redoutable en punchlines saignantes que sur une étape de montagne, Joss déballe de son coffre à jouets des styles d’humour variés et percutants. Alors non, il ne sera pas acclamé au Vélodrome, ni Porte d’Auteuil ni dans les virages de l’Alpe d’Huez… Mais au Théâtre de Lunéville, pourquoi pas ?Tout public
10 .
37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB Joss has just realized that he’ll never be a top-level athlete. After all, at 24, he hasn’t won a Ballon d’Or or Roland Garros—he hasn’t even worn the yellow jersey! So… on his own initiative (and strongly encouraged by his parents?), he finally decides to enter the workforce to experience “adult” life. But to do that, he’ll have to get out of his room! More at ease with puns than with a soccer ball at his feet, better at handling the absurd than a tennis racket, and more formidable with biting %AB punchlines %BB than on a %E9tape de montagne, Joss pulls a variety of hard-hitting humor styles out of his toy chest. So no, he won’t be cheered on at the Vélodrome, nor at Porte d’Auteuil, nor on the bends of Alpe d’Huez… But at the Théâtre de Lunéville, why not? %BB
L’événement Pièce de theâtre JOSS Sort de sa chambre Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
À voir aussi à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)
- Visite Guidée jeune public Lunéville 15 juillet 2026
- Sourires d’Ukraine Salle le Réservoir Lunéville 16 juillet 2026
- La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette place de la 2e division de cavalerie Lunéville 18 juillet 2026
- La fabrique du livre Jeunesse Médiathèque de L’Orangerie Lunéville 21 juillet 2026
- La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette Outre-Atlantique Place de la 2e Division de Cavalerie Lunéville 1 août 2026