Pièce de théâtre Le gai mariage Théâtre de Lunéville Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Pièce de théâtre Le gai mariage

Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Après 12 ans de tournée, Les Arthurs reviennent avec leur comédie culte !

Pour toucher un héritage, un Henri de Sacy décide de se marier avec son meilleur ami. Une cérémonie pour le meilleur et pour le pire ! … De quiproquos en situations comiques, cette pièce est un chef d’œuvre du théâtre de boulevard. Les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné. 5 à 27 euros à partir de 8 ans.Tout public

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Théâtre de Lunéville 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

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English :

After 12 years on tour, Les Arthurs are back with their cult comedy!

To claim an inheritance, Henri de Sacy decides to marry his best friend. A ceremony for better or for worse! ? From misunderstandings to comical situations, this play is a masterpiece of boulevard theater. The misunderstandings come thick and fast. Tickets range from 5 to 27 euros; ages 8 and up.

L’événement Pièce de théâtre Le gai mariage Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS