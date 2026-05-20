Pièce de théâtre Nickel Nickel, Mélodie Fontaine Théâtre Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Pièce de théâtre Nickel Nickel, Mélodie Fontaine

Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Son attachée de presse lui a demandé de résumer son spectacle. Mais comme dans sa tête c’est un joli bordel, son spectacle l’est tout autant. Nickel.

On lui a aussi conseillé de placer quelques superlatifs pour donner envie d’avoir envie alors allons-y gaiement incisif, touchant, tordant, percutant, cocasse, incarné et grave chan-mé. On est moins sûr pour le dernier mais tout le reste est vrai. Nickel. Le Nord, la vie d’artiste, la famille, la flûte à bec, la maternité autant de thèmes qui n’ont de point commun, Le mieux c’est de venir parce qu’à résumer c’est une tannée. à partir de 10 ans. 5 à 21 euros.Tout public

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Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60

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English :

His publicist asked him to summarize his show. But since his head is a total mess, his show is just as chaotic. Perfect.

He was also advised to throw in a few superlatives to whet people’s appetite, so let’s go for it: incisive, touching, hilarious, hard-hitting, comical, authentic, and seriously talented. We’re not so sure about the last one, but everything else is true. Perfect. The North, the artist’s life, family, the recorder, motherhood: so many themes that have nothing in common. The best thing to do is come see it for yourself, because summarizing it is a real pain. Ages 10 and up. 5 to 21 euros.

L’événement Pièce de théâtre Nickel Nickel, Mélodie Fontaine Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS