Pièce de théâtre, table ronde et ateliers d’art thérapie en lien avec les troubles du comportement alimentaire (TCA) Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris

Au programme :

– des ateliers d’art thérapie pour soutenir les personnes souffrantes de TCA et leur proposer des formes d’expression artistique ;

« Je ne suis pas dans mon assiette » une pièce de théâtre qui traite des troubles du comportement alimentaire avec sincérité et onirisme pour sensibiliser sur le sujet ;

– une table ronde avec un panel d’expert.e.s pour informer et prévenir les personnes touchées et leurs proches.

Venez nous retrouver au Centre Paris Anim’ Jacques Bravo (9e arrondissement) :

– le 12 avril dans la salle de danse pour des ateliers d’art thérapie en lien avec les TCA (dessin, chant, théâtre, danse. Horaires et intervenant.e.s à préciser dans les prochaines semaines)

– le 15 avril à 19h30 dans la salle de spectacle pour assister à la représentation de « Je ne suis pas dans mon assiette » suivie d’une table ronde en présence d’expert.e.s (psychiatres, associations etc) sur le sujet.

– le 17 avril à 10h du matin dans la salle de spectacle pour assister à la représentation de « Je ne suis pas dans mon assiette ».

Résumé de la pièce :

Lucie, benjamine de sa fratrie, tente de mettre des mots sur les failles qui la traversent, prise entre silence, solitude et héritage maternel. Une fratrie marquée par des troubles alimentaires qui se transmettent comme des secrets de famille. La pièce bascule également dans son monde intérieur où influenceurs, philosophes et diététiciennes s’y aﬀrontent, révélant une société obsédée par le corps, la norme et la productivité. La pièce aborde le sujet avec sincérité tout en s’autorisant des échappées satiriques et absurdes, mettant en miroir l’intime et le politique. Deux volets, deux écritures, une même question : comment nos blessures individuelles résonnent-elles avec un monde en perte de repères ?

Tous ces événements sont gratuits sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-lunoe/evenements/15-avril-a-20h-je-ne-suis-pas-dans-mon-assiette

Pour plus de renseignement, merci de contacter : compagnielunoe@gmail.com

Dans le cadre du mois de la santé mentale, nous proposons des événements pour informer, sensibiliser et participer à soigner les troubles du comportement alimentaire (TCA).

Du dimanche 12 avril 2026 au vendredi 17 avril 2026 :

vendredi

de 10h00 à 11h00

mercredi

de 21h00 à 22h00

mercredi

de 19h30 à 20h30

dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T20:30:00+02:00;2026-04-15T21:00:00+02:00_2026-04-15T22:00:00+02:00;2026-04-17T10:00:00+02:00_2026-04-17T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jacques Bravo 14-18 rue de la Tour des Dames 75009 Paris

https://www.compagnielunoe.fr/ compagnielunoe@gmail.com https://www.facebook.com/p/Compagnie-LUNOE-61574008245970/ https://www.facebook.com/p/Compagnie-LUNOE-61574008245970/



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