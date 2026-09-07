Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde, Caveau du Saint-Esprit, Provins

Informations pratiques

Pièces de théâtre et fables par la Compagnie du Dragon et de la Lézarde 19 et 20 septembre Caveau du Saint-Esprit Seine-et-Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

La « Compagnie du Dragon et de la Lézarde » anime le monument en proposant un voyage à travers Provins, en ouvrant sur un poème introductif dédié à la ville, puis en enchaînant avec Feydeau, de Ne te promène donc pas toute nue à Tailleur pour dames, une pointe de Morgane Guelti et La Patiente endormie, une pincée de Courteline avec Les Boulingrins, sans oublier les fables de Jean de La Fontaine, de La Cigale et la Fourmi à Le Corbeau et le Renard en passant par La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, ainsi que les poèmes de Jacques Prévert avec Fleurs et couronnes, le tout entrecroisés par des textes originaux écrits par Vicky : La visite des souterrains, La collégiale Saint-Quiriace et À la conquête de la tour César.

Caveau du Saint-Esprit 34 rue de Jouy 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 60 26 26 http://www.provins.net Salle basse entièrement voûtée de l’ancien hôpital du Saint-Esprit fondé en 1177 par Henri le Libéral, comte de Champagne. SNCF gare de Provins / A4, D231

Spectacle

Compagnie du Dragon et de la Lézarde