Pied de biche, L’Estrade, Bordeaux
Pied de biche, L’Estrade, Bordeaux mardi 16 juin 2026.
Pied de biche Mardi 16 juin, 20h00 L’Estrade Gironde
Tarif exceptionnel : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:30:00+02:00
Zoé, braqueuse expérimentée, n’a pas vu son frère depuis 10 ans.
Jules, débile professionnel, n’a pas vu sa sœur depuis 10 piges.
Le décès de leur père signe leurs retrouvailles et le début de leurs problèmes : il faut éponger les dettes de la famille. Dommage, Jules n’aime pas le ménage. Pour le sauver de lui-même, Zoé le prend sous son aile, et à cause de lui elle ne vole plus très haut.
Une comédie d’action délirante, pleine de rebondissements, avec un requin, deux Picasso, des hosties, des bijoux de famille… et un pied de biche.
Avec Alice Gabrielle et Tom Phenix
L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux Bordeaux 33080 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pied-de-biche-comedie »}]
Une comédie d’action délirante comédie théâtre
Cara Mia
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