Pierre de Maere La Vapeur Dijon
Pierre de Maere La Vapeur Dijon vendredi 22 janvier 2027.
Dijon
Pierre de Maere
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Pierre de Maere / FR
C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone. En quelques mois, il a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance. Révélation masculine aux Victoires de la musique 2023, porté par un premier album Regarde-moi , certifié platine, Pierre de Maere séduit sans jamais se prendre au sérieux et s’impose, avec une aisance et une liberté déconcertantes. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Pierre de Maere
L’événement Pierre de Maere Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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