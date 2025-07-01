Pierre de Maere, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Pierre de Maere Vendredi 22 janvier 2027, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T23:59:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T23:59:00+01:00

Pierre de Maere /FR

Jeune auteur-compositeur de 24 ans et figure montante de la pop francophone, Pierre de Maere a insufflé son goût du panache, mêlant romantisme fiévreux, ironie mordante et sens aigu de la performance. Il séduit sans jamais se prendre au sérieux.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/pierre-de-maere »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Pop Dijon Concert

Marcin Kempsi