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Pierre, Feuille, Ciseaux : festival d’illustratrices Le 211 Paris

vendredi 25 septembre 2026 · Le 211 · Paris

Pierre, Feuille, Ciseaux : festival d’illustratrices Le 211 Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Lieu
Le 211
Adresse
27 galerie de la Villette
Ville
75019 Paris
Département
Paris

AU PROGRAMME :

JOUR :

Samedi & Dimanche :

❋ Un grand marché d’illustratrice pour rencontrer, échanger et acheter directement auprès des illustratrices.

❋ Des workshops pour petits et grands

❋ Stands tatouage et maquillage

❋ Des talks pour parler de la réalité du métier d’illustratrice en 2026 : ce qu’on gagne, ce qu’on signe, nos droits, nos conditions de travail. Avec l’ADAGP, des chercheuses et les artistes concerné·es.

❋ Rosie, un jeu vidéo poétique entièrement construit en carton, dans lequel on entre pour de vrai. (Dimanche)

❋ Un stand sera tenu par le comité local de NousToustes 19/20. Collectif féministe intersectionnel, NT est centré sur la lutte contre les violences de genre au travers d’actions de sensibilisation (collages, quiz, tables rondes, etc.). N’hésitez pas à venir les voir pour parler de vos droits et découvrir leurs goodies !

NUIT :

Et quand la nuit tombe, place à la fête.

Vendredi:

❋ Les Sœurs Malsaines ouvrent le week-end avec un théâtre engagé, avant que L’Esprit Léger fasse durer la nuit.

Samedi:

❋ La Scarlette prend le club et invite Discoquette, Go Gouine et Mental Queer aux platines et au VJing.

Curation 100 % FLINTA. Public 100 % bienvenu.

Le 211 est un lieu inclusif, et Pierre, Feuille, Ciseaux aussi : aucune forme de discrimination n’y est tolérée.

Première édition, et déjà pas la dernière.

Journées gratuites · Nuits payantes

Pierre, Feuille, Ciseaux : Un festival d’illustration, 3 jours au 211 autour de l’illustration, de la création et de la fête. Un évènement pensé et co-construit par des femmes et des personnes FLINTA, ouvert à toustes.
Du vendredi 25 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00
Date(s) :

Le 211 27 galerie de la Villette  75019 Paris
+33676919044 clementine.chateau@211.paris


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