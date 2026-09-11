Pierre, Feuille, Ciseaux : festival d’illustratrices Le 211 Paris

Informations pratiques

AU PROGRAMME :

JOUR :

Samedi & Dimanche :

❋ Un grand marché d’illustratrice pour rencontrer, échanger et acheter directement auprès des illustratrices.

❋ Des workshops pour petits et grands

❋ Stands tatouage et maquillage

❋ Des talks pour parler de la réalité du métier d’illustratrice en 2026 : ce qu’on gagne, ce qu’on signe, nos droits, nos conditions de travail. Avec l’ADAGP, des chercheuses et les artistes concerné·es.

❋ Rosie, un jeu vidéo poétique entièrement construit en carton, dans lequel on entre pour de vrai. (Dimanche)

❋ Un stand sera tenu par le comité local de NousToustes 19/20. Collectif féministe intersectionnel, NT est centré sur la lutte contre les violences de genre au travers d’actions de sensibilisation (collages, quiz, tables rondes, etc.). N’hésitez pas à venir les voir pour parler de vos droits et découvrir leurs goodies !

NUIT :

Et quand la nuit tombe, place à la fête.

Vendredi:

❋ Les Sœurs Malsaines ouvrent le week-end avec un théâtre engagé, avant que L’Esprit Léger fasse durer la nuit.

Samedi:

❋ La Scarlette prend le club et invite Discoquette, Go Gouine et Mental Queer aux platines et au VJing.

Curation 100 % FLINTA. Public 100 % bienvenu.

Le 211 est un lieu inclusif, et Pierre, Feuille, Ciseaux aussi : aucune forme de discrimination n’y est tolérée.

Première édition, et déjà pas la dernière.

Journées gratuites · Nuits payantes

Pierre, Feuille, Ciseaux : Un festival d’illustration, 3 jours au 211 autour de l’illustration, de la création et de la fête. Un évènement pensé et co-construit par des femmes et des personnes FLINTA, ouvert à toustes.

Du vendredi 25 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le 211 27 galerie de la Villette 75019 Paris

+33676919044 clementine.chateau@211.paris



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