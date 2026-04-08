Pierres enchantées d’Auvergne Musée régional d’Auvergne Riom

Riom

Pierres enchantées d’Auvergne

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– de 25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Visite ludique en famille

Partez en famille à la découverte du monde merveilleux des pierres enchantées d’Auvergne !

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Family fun tour

Take the whole family to discover the wonderful world of Auvergne?s enchanted stones!

L’événement Pierres enchantées d’Auvergne Riom a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic