Visite atelier 7-11 ans Mon petit arbre de lumière Musée Mandet Riom

Riom

Visite atelier 7-11 ans Mon petit arbre de lumière

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-21

Inspirés des œuvres d’Émilie Lamardeley, imaginons un arbre sculpté tout en poésie à partir de fils métalliques torsadés et de notes colorées.

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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Inspired by the work of Émilie Lamardeley, let’s imagine a poetic tree sculpted from twisted wires and colorful notes.

L’événement Visite atelier 7-11 ans Mon petit arbre de lumière Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic