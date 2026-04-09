Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs Musée régional d’Auvergne Riom
Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs Musée régional d’Auvergne Riom vendredi 31 juillet 2026.
Riom
Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Découvre l’univers fascinant des minéraux d’Auvergne !
Après une visite ludique de l’exposition pour observer les couleurs et les formes des pierres et écouter leurs histoires, place à la création.
.
Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the fascinating world of Auvergne minerals!
After a playful visit to the exhibition to observe the colors and shapes of the stones and listen to their stories, it’s time to get creative.
L’événement Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
À voir aussi à Riom (Puy-de-Dôme)
- RESOLVE LA PUCE A L’OREILLE Riom 17 avril 2026
- Visite en famille Les trucs et astuces des artistes Musée Mandet Riom 17 avril 2026
- Exposition Design durable Musée Mandet Riom 25 avril 2026
- Tous à l’Opéra, opera-théâtre de Clermont-Ferrand, Riom 9 mai 2026
- A RLV, on se (re)Mai au vélo !?, Jardins de la Culture, Riom 23 mai 2026