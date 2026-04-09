Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs Musée régional d’Auvergne Riom

Riom

Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Découvre l’univers fascinant des minéraux d’Auvergne !

Après une visite ludique de l’exposition pour observer les couleurs et les formes des pierres et écouter leurs histoires, place à la création.

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Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Discover the fascinating world of Auvergne minerals!

After a playful visit to the exhibition to observe the colors and shapes of the stones and listen to their stories, it’s time to get creative.

L’événement Visite-atelier 7-11 ans Pierres en couleurs Riom a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic