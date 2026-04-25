Visite atelier 4-11 ans Mytho-Logis Musée Mandet Riom

Riom

Visite atelier 4-11 ans Mytho-Logis

Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 11:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Émilie Lemardeley transforme les récits mythologiques en meubles étonnants ! Après avoir découvert les histoires cachées dans ses créations, nous inventerons à notre tour un meuble inspiré d’une divinité.

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Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 38 18 53 accueil.musees@rlv.eu

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English :

Émilie Lemardeley transforms mythological tales into astonishing pieces of furniture! After discovering the stories hidden in her creations, we’ll take our turn inventing a piece of furniture inspired by a divinity.

L’événement Visite atelier 4-11 ans Mytho-Logis Riom a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic