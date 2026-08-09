PIERSON – Eric Séva, Release Party au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
mercredi 7 octobre 2026 · 38Riv Jazz Club · Paris
Informations pratiques
Après 9 disques en leader unanimement salués par la presse, dans ce 10e album, Eric Séva rend hommage à ses racines musicales que sont le jazz, le blues et les musiques populaires françaises. Des influences qui continuent d’inspirer sa curiosité artistique, guidées par le fil conducteur de l’improvisation et celui de l’interplay.
Autour d’un instrumentarium singulier, il composera et arrangera un nouveau répertoire constitué de compositions et de quelques reprises, des « madeleines de Proust sonores ».
Si Eric a toujours privilégié dans son parcours le jazz et l’improvisation, c’est précisément parce que le métissage et la liberté en sont l’essence même, faisant de lui un artiste d’une eau différente, aux couleurs de la diversité et des rencontres. Nulle surprise, alors, de découvrir que les mots croisement, carrefour ou métissage traversent ses projets et ses partitions.
Line-up : Eric Séva : saxophone ; Christophe Cravero : piano ; Charlotte Isenmann : flûte ; Elvire Jouve : batterie
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz fusion — Avec son 10e album, Eric Séva rend hommage à ses racines musicales, mêlant jazz, blues et chansons populaires françaises dans une improvisation captivante.
Le mardi 06 octobre 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 06 octobre 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19€ à 24€
Tarif sur place : 22€ à 27€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T00:30:00+02:00
fin : 2026-10-07T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-06T19:30:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00;2026-10-06T21:30:00+02:00_2026-10-06T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/pierson-eric-seva contact@38riv.com
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