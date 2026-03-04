PIGMENTS NATURELS ET PEINTURE A TEMPERA Savigny-en-Véron

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14

2026-08-14

Découvrez les origines de l’art et initiez-vous à la fabrication de pigments naturels à partir de différentes ocres. Vos pigments prêts, vous pourrez expérimenter la peinture a tempera, une technique de peinture à l’eau à base de jaune d’œuf utilisée depuis l’Égypte antique.
Visite-atelier
De 11 à 99 ans
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05  musees@cc-cvl.fr

English :

Discover the origins of art and learn how to make natural pigments from different ochres. With your pigments ready, you can experiment with tempera painting, an egg yolk-based water-based painting technique used since ancient Egypt.

