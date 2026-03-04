PIGMENTS NATURELS ET PEINTURE A TEMPERA Savigny-en-Véron
PIGMENTS NATURELS ET PEINTURE A TEMPERA
80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Vendredi 2026-08-14
Découvrez les origines de l’art et initiez-vous à la fabrication de pigments naturels à partir de différentes ocres. Vos pigments prêts, vous pourrez expérimenter la peinture a tempera, une technique de peinture à l’eau à base de jaune d’œuf utilisée depuis l’Égypte antique.
80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Discover the origins of art and learn how to make natural pigments from different ochres. With your pigments ready, you can experiment with tempera painting, an egg yolk-based water-based painting technique used since ancient Egypt.
