PIGMENTS NATURELS ET PEINTURE A TEMPERA Savigny-en-Véron

PIGMENTS NATURELS ET PEINTURE A TEMPERA

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Découvrez les origines de l’art et initiez-vous à la fabrication de pigments naturels à partir de différentes ocres. Vos pigments prêts, vous pourrez expérimenter la peinture a tempera, une technique de peinture à l’eau à base de jaune d’œuf utilisée depuis l’Égypte antique.

Visite-atelier

De 11 à 99 ans

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

Discover the origins of art and learn how to make natural pigments from different ochres. With your pigments ready, you can experiment with tempera painting, an egg yolk-based water-based painting technique used since ancient Egypt.

