Piloter un projet IA : alignement stratégique et réalité opérationnelle, AFJE, Paris

Piloter un projet IA : alignement stratégique et réalité opérationnelle Vendredi 17 avril, 11h00 AFJE Paris

En ligne / sur inscription sur le site de l’AFJE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Piloter un projet IA : alignement stratégique et réalité opérationnelle

Comment passer de l’expérimentation à une véritable stratégie d’IA au sein des directions juridiques ?

Ce webinar propose un regard croisé entre directions juridiques et experts de la transformation digitale pour décrypter les conditions concrètes de réussite d’un projet IA : maturité digitale, structuration des données, gouvernance des projets et conduite du changement.

Organisé par l’AFJE, cet échange réunira Sophie Vieilledent, co-responsable de la commission Legal Ops, et Stéphanie Corbière, co-responsable de la commission Managers juridiques et copilote du Groupe scientifique IA, aux côtés de Charlotte Karila-Vaillant (Signe Distinctif) et Cassandre Mariton (NGLA), expertes de la transformation digitale.

Un moment d’échange pragmatique pour prendre du recul, partager des retours d’expérience et identifier les leviers pour piloter efficacement les projets IA au sein des directions juridiques.

AFJE paris 75008 Paris 75008 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.afje.org/agenda/piloter-un-projet-ia–3636 »}] https://us02web.zoom.us/j/84241847865

réflexions croisées entre Directrices juridiques et professionnelles en transformation digitales pilotage IA transformation digitale