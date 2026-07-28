Pingouin Espace Fayolle Guéret
vendredi 4 décembre 2026 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Pingouin
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 18:30:00
fin : 2026-12-04 19:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Un voyage à tout petits pas en compagnie d’un drôle de guide…
C’est l’histoire d’un voyage. Celle d’un pingouin partant à la découverte du monde. Embarquez pour cette virée dans ce conte où se mêlent les codes des danses hip-hop, contemporaine et des claquettes. Glissez sur la banquise, peuplée de poissons bleus dans une mer scintillante, au son du vent et de la houle. Avec poésie et humour, Pingouin* propose une approche philosophique des notions de dépassement de soi
et de découverte, en la rendant accessible à tous.
À partir de 3 ans. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Pingouin
L’événement Pingouin Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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