PINGOUIN*, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

PINGOUIN* Mercredi 26 mai 2027, 15h00 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 8 à 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-26T15:00:00+02:00 – 2027-05-26T15:30:00+02:00

Fin : 2027-05-26T15:00:00+02:00 – 2027-05-26T15:30:00+02:00

COMPAGNIE VIRGULE

PINGOUIN* c’est l’histoire d’un voyage initiatique en compagnie d’un pingouin partant à la découverte du monde…

Avec sa démarche bancale et sa livrée noire et blanche, le pingouin est un drôle d’oiseau qui attire la sympathie des petits et des grands. Pouvant nager comme voler, c’est animal virtuose et ici, il pratique le hip-hop, les claquettes et la danse contemporaine. C’est surtout un personnage cocasse et terriblement attachant, qui patine sur la banquise avec malice, évolue avec grâce dans l’océan, et nous entraîne avec ses tours et ses facéties dans son voyage semé d’embûches jusqu’au Pôle Nord.

Jouant de ralentis, d’effets d’accélérations impressionnants, de glissades et de chutes hilarantes, il nous précipite dans un tourbillon d’émotions qui tissent une délicate histoire sans parole.

« Un voyage d’initiation soufflé par le thème du dépassement de soi. Une fable existentielle pour tous les publics. »Télérama

Chorégraphie : Virgile Dagneaux

Interprétation: Teddy Boussengui

Musique : Loïc Léocadie

Lumières : Lucas Prudhomme

Vidéo : Lise Prudhomme

Costumes : François Moulières

Régie : Lucas Prudhomme

Co-production : Réseau Hip-Hop Occitanie, Théâtre Jacques Cœur – Ville de Lattes

Avec le soutien financier de la DRAC Occitanie, Département de l’Hérault, Montpellier Métropole, Occitanie en Scène.

www.cievirgule.fr

Vidéo

En partenariat avec La ligue de l’enseignement 04

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.cievirgule.fr »}, {« data »: {« author »: « Compagnie Virgule », « cache_age »: 86400, « description »: « Pingouin* cu2019est lu2019histoire du2019un voyage.nnCelle du2019un pingouin partant u00e0 la du00e9couverte du monde. En se basant sur ce personnage singulier et attachant, ce conte dansu00e9 raconte son parcours semu00e9 du2019embu00fbches, au travers du2019une danse ou se croise hip-hop claquettes et mime.u00a0nnAvec pou00e9sie et humour, Pingouin* propose une approche philosophique des notions de du00e9passement de soi et de du00e9couverte, pour petits et grands. Duru00e9e 30 min, u00e0 partir de 3 ans.nnnDistribution:nChoru00e9graphie: Virgile DagneauxnInterpru00e9tation: Virgile Dagneaux, en alternance avec John Andreu.nRegard Extu00e9rieur : Philippe Goudard.nCru00e9ation musicale: Loic Lu00e9ocadie.nCostume: Franu00e7oise Mouliu00e8res.nCru00e9ation Lumiu00e8res: Lucas Prudhommes.nChargu00e9 de production: Elise Micheau, Charlotte BelecnRu00e9alisation/Montage: Marie Lu00e9 Shigo », « type »: « video », « title »: « Trailer Pingouin* », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/674652570-84f5090ab9e1852a6830aed3106afca7014cf2e579a2f91a40fb27a1fb0af9e1-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/248974237 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user64344199 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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PINGOUIN* c’est l’histoire d’un voyage initiatique en compagnie d’un pingouin partant à la découverte du monde… jeune public conte dansé

Marie Le Shigo