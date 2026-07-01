Pinochet, Le Majestic, Carvin
vendredi 6 novembre 2026 · Le Majestic · Carvin
Informations pratiques
Pinochet Vendredi 6 novembre, 20h00 Le Majestic Pas-de-Calais
Gratuit adhérents et – 16 ans , 4€ tarif réduit, 7€ tarif plein
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T22:00:00+01:00
Avec *Pinochet*, la Compagnie Ect Ect Ect propose un spectacle percutant qui mêle théâtre, humour mordant et réflexion politique. En s’inspirant de la figure du dictateur chilien Augusto Pinochet, les artistes explorent les mécanismes du pouvoir, de la propagande et de la peur, tout en donnant une place essentielle à la résistance et à la liberté. Entre satire, émotion et moments d’absurde, le spectacle invite le public à porter un regard critique sur le passé pour mieux comprendre le présent. Une création originale, audacieuse et accessible, qui fait rire, réfléchir et débattre bien après la fin de la représentation.
Le Majestic Rue du 8 mai 1945, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediation@ose-arts.fr »}]
« Pinochet » est un spectacle de théâtre qui mêle humour, satire et mémoire historique. À travers un regard décalé sur la dictature chilienne, il questionne le pouvoir, la manipulation et la résistance.
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