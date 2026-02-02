Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette Azay-le-Rideau
Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette Azay-le-Rideau jeudi 2 juillet 2026.
Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02
Les pique-niques apéro jazz
Les jeudis soir de juillet et août
9 soirées avec concert de jazz dans les jardins du château. Avis aux amateurs de jazz, blues, jazz manouche..!
Ouvert jusqu’à 22h Tarif habituel
Les pique-niques apéro jazz
Les jeudis soir de juillet et août
9 soirées avec concert de jazz dans les jardins du château. Avis aux amateurs de jazz, blues, jazz manouche..!
Ouvert jusqu’à 22h Tarif habituel .
9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Fridays* during the height of summer, L’Islette will remain open until 9:30pm, offering visitors the chance to enjoy an aperitif or picnic in the château grounds or by the river.
*No concert on Friday August 23, moved to Thursday August 22.
L’événement Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme