Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette Azay-le-Rideau

Pique-nique Apéro Jazz au château de l’Islette

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Les pique-niques apéro jazz

Les jeudis soir de juillet et août

9 soirées avec concert de jazz dans les jardins du château. Avis aux amateurs de jazz, blues, jazz manouche..!

Ouvert jusqu’à 22h Tarif habituel

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 40 10 info@chateaudelislette.fr

English :

On Fridays* during the height of summer, L’Islette will remain open until 9:30pm, offering visitors the chance to enjoy an aperitif or picnic in the château grounds or by the river.

*No concert on Friday August 23, moved to Thursday August 22.

