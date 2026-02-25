Pique-nique astronomique au Château Royal d’Amboise Amboise
Pique-nique astronomique au Château Royal d’Amboise Amboise vendredi 17 juillet 2026.
Pique-nique astronomique au Château Royal d’Amboise
Montée Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-21
Profiter d’un instant de détente lors d’un pique-nique dans le parc du château avec vue sur Loire et concert en plein air ! Le bonus de cette soirée, la présence d’Astronomie en Val d’Amboise avec leurs télescopes pour observer le soleil puis la lune !
Réservez vos billets sur le site internet du château, présentez-vous avec votre pique-nique, installez-vous sur les pelouses et profitez d’une soirée tout en musique à découvrir le ciel !
17 JUILLET Le groupe KASHMIR vous fera bouger toute la soirée au son du rock français et anglais !
21 AOÛT Soul Greed c’est la rencontre de deux voix et d’une guitare au service d’une Pop internationale revisitée avec une âme Soul. Porté par une chanteuse à la voix expressive et un chanteur-guitariste, le duo propose des reprises de grands titres connus (Michael Jackson, Elvis, ou même Beyoncé), réarrangés spécialement pour une formation épurée mais intense.
Entrée de 19h30 à 20h30. Concert de 20h30 à 22h30.
Tarifs 11 € adulte; 10€ étudiant, 7€ enfant (de 7 à 18 ans), 5€ abonné 7 .
Montée Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com
English :
An evening to picnic in the park of a castle while observing the stars and enjoying a musical atmosphere!
Reservations in advance on the castle’s website, no ticketing on site.
Access to the gardens only. Entrance between 7:30 and 8:30 pm. End of the evening 11pm.
L’événement Pique-nique astronomique au Château Royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT 37