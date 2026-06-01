Pique Nique Fermier, Place de la République, Dijon
Pique Nique Fermier, Place de la République, Dijon samedi 6 juin 2026.
Pique Nique Fermier Samedi 6 juin, 10h00 Place de la République Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Bienvenue à la Ferme revient avec son pique-nique fermier autour d’une journée gourmande et conviviale en partenariat avec la métropole de Dijon
Place de la République – Dijon
Samedi 6 juin
⏰ De 10h à 18h
Entrée libre – Ouvert à tous
Marché de producteurs locaux avec des produits frais
Composez votre pique‑nique sur place ou restaurez‑vous grâce aux stands : burgers, œufs en meurette, crêpes, hot‑dogs, escargots, bières, jus frais…
Atelier culinaire avec le chef étoilé Takashi Kinoshita
Jeux et animations familiales
Vélo à smoothie
Venez partager un moment festif autour des produits fermiers !
Place de la République Place de la république 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la Ferme revient avec son pique-nique fermier autour d’une journée gourmande et conviviale en partenariat avec la métropole de Dijon
DR
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