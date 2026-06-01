Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pique Nique Fermier, Place de la République, Dijon

Pique Nique Fermier, Place de la République, Dijon

Pique Nique Fermier, Place de la République, Dijon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Place de la république 21000 Dijon

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Pique Nique Fermier Samedi 6 juin, 10h00 Place de la République Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Bienvenue à la Ferme revient avec son pique-nique fermier autour d’une journée gourmande et conviviale en partenariat avec la métropole de Dijon

Place de la République – Dijon
Samedi 6 juin
⏰ De 10h à 18h
Entrée libre – Ouvert à tous

Marché de producteurs locaux avec des produits frais
Composez votre pique‑nique sur place ou restaurez‑vous grâce aux stands : burgers, œufs en meurette, crêpes, hot‑dogs, escargots, bières, jus frais…
‍ Atelier culinaire avec le chef étoilé Takashi Kinoshita
Jeux et animations familiales
Vélo à smoothie

Venez partager un moment festif autour des produits fermiers !

Place de la République Place de la république 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la Ferme revient avec son pique-nique fermier autour d’une journée gourmande et conviviale en partenariat avec la métropole de Dijon

DR

À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)