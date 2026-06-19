Pique-nique festif au Quatro Le Quatro Baud
Pique-nique festif au Quatro Le Quatro Baud samedi 4 juillet 2026.
Baud
Pique-nique festif au Quatro
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour cette seconde édition du Pique Nique festif au Quatro , nous vous avons préparé un programme aux petits oignons !
Dès 11h, venez assister à l’inauguration de l’exposition des clichés retenus dans le cadre du concours photo 2026 La nature à Baud l’eau dans tous ses états . Lors de ce vernissage, nous aurons le plaisir de dévoiler la photo lauréate de l’édition 2026.
De 18h à 19h, le musée de la carte postale vous ouvre gratuitement ses portes pour redécouvrir ce lieu atypique, notamment à travers l’exposition Le Tour du monde en 80 cartes postales .
À partir de 19h, place à une soirée gourmande et musicale ! Pour bien commencer l’apéritif vous sera offert. Vous êtes invités à apporter et partager des plats sucrés et/ou salés. L’ambiance musicale sera assurée par Mam’zelle Guinguette, qui vous fera revivre l’atmosphère des guinguettes d’autrefois.
Apportez de quoi manger et à partager.
Gratuit. .
Le Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14
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English :
L’événement Pique-nique festif au Quatro Baud a été mis à jour le 2026-06-15 par OT BAUD Communauté
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