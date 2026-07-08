Informations pratiques

Varzy

Pique-nique républicain

Chapelle Saint-Lazare Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14

L’association CLEF vous invite à un pique-nique républicain (sorti du sac) aux abords de la chapelle Saint-Lazare, avec animation musicale. Pour votre confort, apportez tables et chaises pliantes. .

Chapelle Saint-Lazare Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 73

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English : Pique-nique républicain

L’événement Pique-nique républicain Varzy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Clamecy Haut Nivernais