Pique-niques de rue, Ville de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 11 septembre 2026 · Ville de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Pique-niques de rue Vendredi 11 septembre, 19h00 Ville de Bordeaux Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Rejoignez un pique-nique près de chez vous
Dans tous les quartiers de la ville, habitants, comités de quartier, associations vous invitent à partager un moment festif et gourmand le temps d’une soirée. Sortez assiettes, verres et bons petits plats et laissez-vous porter par l’esprit convivial de ce rendez-vous de la rentrée !
Renseignements
Centre des manifestations publiques
Hôtel de Ville
Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 21 12
Mail : cab.manifestations@mairie-bordeaux.fr
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À Bordeaux, le temps d’une soirée, profitez d’un moment convivial et chaleureux pour se rencontrer entre amis et faire connaissance avec vos voisins.
T. Sanson / Ville de Bordeaux
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