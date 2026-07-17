Pique-niques de rue, Ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Pique-niques de rue Vendredi 11 septembre, 19h00 Ville de Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Rejoignez un pique-nique près de chez vous

Dans tous les quartiers de la ville, habitants, comités de quartier, associations vous invitent à partager un moment festif et gourmand le temps d’une soirée. Sortez assiettes, verres et bons petits plats et laissez-vous porter par l’esprit convivial de ce rendez-vous de la rentrée !

Renseignements

Centre des manifestations publiques

Hôtel de Ville

Place Pey Berland

33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 10 21 12

Mail : cab.manifestations@mairie-bordeaux.fr

Ville de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux.fr/pique-niques-de-rue-a-bordeaux-septembre »}] [{« link »: « mailto:cab.manifestations@mairie-bordeaux.fr »}]

À Bordeaux, le temps d’une soirée, profitez d’un moment convivial et chaleureux pour se rencontrer entre amis et faire connaissance avec vos voisins.

T. Sanson / Ville de Bordeaux