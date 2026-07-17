UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Pique-niques de rue, Ville de Bordeaux, Bordeaux

vendredi 11 septembre 2026 · Ville de Bordeaux · Bordeaux

Pique-niques de rue, Ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Ville de Bordeaux
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Pique-niques de rue Vendredi 11 septembre, 19h00 Ville de Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Rejoignez un pique-nique près de chez vous

Dans tous les quartiers de la ville, habitants, comités de quartier, associations vous invitent à partager un moment festif et gourmand le temps d’une soirée. Sortez assiettes, verres et bons petits plats et laissez-vous porter par l’esprit convivial de ce rendez-vous de la rentrée !

Renseignements

Centre des manifestations publiques
Hôtel de Ville
Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 10 21 12
Mail : cab.manifestations@mairie-bordeaux.fr

Ville de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeaux.fr/pique-niques-de-rue-a-bordeaux-septembre »}] [{« link »: « mailto:cab.manifestations@mairie-bordeaux.fr »}]
À Bordeaux, le temps d’une soirée, profitez d’un moment convivial et chaleureux pour se rencontrer entre amis et faire connaissance avec vos voisins.

T. Sanson / Ville de Bordeaux

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)