Pirates des Cara’Bib / One Piece Lac de Châtellerault Châtellerault
samedi 18 juillet 2026 · Lac de Châtellerault · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Pirates des Cara’Bib / One Piece
Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une activité ludique qui peut se vivre au fil de la semaine, ou sur une seule séance. .
Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Pirates des Cara’Bib / One Piece
L’événement Pirates des Cara’Bib / One Piece Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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