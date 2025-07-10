Pirates des Cara’Bib / One Piece Lac de Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / One Piece

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Une activité ludique qui peut se vivre au fil de la semaine, ou sur une seule séance. .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pirates des Cara’Bib / One Piece

L’événement Pirates des Cara’Bib / One Piece Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne