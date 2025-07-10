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Pirates des Cara’Bib / One Piece Lac de Châtellerault Châtellerault

samedi 18 juillet 2026 · Lac de Châtellerault · Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / One Piece Lac de Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Lac de Châtellerault
Adresse
Lac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Pirates des Cara’Bib / One Piece

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Une activité ludique qui peut se vivre au fil de la semaine, ou sur une seule séance.   .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Pirates des Cara’Bib / One Piece

L’événement Pirates des Cara’Bib / One Piece Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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