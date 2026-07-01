Place à la magie !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
jeudi 9 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
Place à la magie ! Jeudi 9 juillet, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Gratuit sans inscription _ Familles, dès 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Venez découvrir l’univers fascinant de l’art magique à travers des démonstrations et des initiations. Au cours de l’après-midi, assistez également à des spectacles de magie de proximité et de salon !
Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «
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Animation proposée par le Cercle magique nivernais _ en continu de 15h à 19h
Ville de Nevers, Nevers Agglo
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